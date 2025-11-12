conférence Sénèque, sous-bois et crâne de singe une vanité de Mathias Withoos décryptée Tergnier

conférence Sénèque, sous-bois et crâne de singe une vanité de Mathias Withoos décryptée

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier Aisne

2025-11-12 18:15:00

2025-11-12

Dans le cadre du cycle autour de la nature morte du musée Jeanne d’Aboville et de la Micro Folie de Tergnier, Mariel Hennequin, directeur du musée Jeanne d’Aboville, vous propose une conférence autour d’une oeuvre la vanité de Mathias Withoos, peintre du Siècle d’Or néerlandais.

Le musée Jeanne d’Aboville possède dans ses collections une des vanités les plus achevées de Mathias Withoos, un peintre du Siècle d’Or néerlandais célèbre pour ses peintures de sous-bois. D’une composition complexe, ce tableau sera explicité et replacé dans son contexte et il réserve quelques petites surprises soigneusement cachées par l’artiste…

entrée gratuite, réservation conseillée

1 Place Lionel Lefèvre Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 37 25 26 mediatheque@ville-tergnier.fr

