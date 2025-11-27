Conférence : Séniors à Paris-ma tranquillité, ma sécurité – 17e arrondissement Mairie du 17e arrondissement Paris

Cette conférence a pour objectif d’informer et de sensibiliser les séniors aux enjeux de sécurité dans leur vie quotidienne.

Animée par des représentants de la police municipale, elle abordera des conseils pratiques pour prévenir les situations à risque, protéger ses biens et renforcer sa tranquillité.

Une occasion d’échanger directement avec des professionnels et de poser toutes vos questions dans un cadre convivial et rassurant.

La mairie et la Maison des Solidarités du 17ᵉ arrondissement, en partenariat avec la police municipale, organisent une conférence dédiée à la sécurité des séniors. Un rendez-vous pour mieux comprendre les risques et adopter les bons réflexes au quotidien.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public adultes.

Mairie du 17e arrondissement 16-20, rue des Batignolles 75017 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (28m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (88.04m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo