Conférence Séniors : Ma tranquillité, ma sécurité – 8e arrondissement Club seniors Beaucour Paris

Cette conférence, organisée par la Maison des Solidarités en partenariat avec la Police Municipale, a pour objectif d’accompagner les séniors dans la préservation de leur tranquillité et de leur sécurité.

Conseils pratiques pour se protéger des arnaques et des situations à risque

Informations sur les dispositifs de sécurité mis en place par la ville

Échanges avec les intervenants pour répondre aux questions et partager des expériences

Le Club Séniors Beaucour accueillera cet événement convivial et pédagogique, pensé pour renforcer la confiance et l’autonomie des participants face aux enjeux de sécurité du quotidien.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit

Inscription auprès du club 0142253319

Nombre de participants limités à 25

Public adultes.

Club seniors Beaucour 3, avenue Beaucour 75008 Paris

