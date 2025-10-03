CONFÉRENCE « SEPT SOEURS » PAR KATELL RENON Amélie-les-Bains-Palalda
22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-03 17:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Conférence « Sept soeurs » par Katell Renon. Dans le cadre de l’exposition d’art textile organisée par l’association Au Fil du Tech au Musée El Casal de Palalda
22 Avenue du Vallespir Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 57 97 01 65
English :
Seven sisters » lecture by Katell Renon. As part of the textile art exhibition organized by the Au Fil du Tech association at the Musée El Casal in Palalda
German :
Vortrag « Sept soeurs » (Sieben Schwestern) von Katell Renon. Im Rahmen der von der Vereinigung Au Fil du Tech organisierten Ausstellung von Textilkunst im Museum El Casal in Palalda
Italiano :
Sette sorelle », conferenza di Katell Renon. Nell’ambito della mostra di arte tessile organizzata dall’associazione Au Fil du Tech presso il Musée El Casal di Palalda
Espanol :
Conferencia « Siete hermanas » de Katell Renon. En el marco de la exposición de arte textil organizada por la asociación Au Fil du Tech en el Museo El Casal de Palalda
