Conférence Série estampes Albrecht Durer Square du Château Surgères

Conférence Série estampes Albrecht Durer

Square du Château Micro-Folie Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour poursuivre sur la série Estampes, la Micro-Folie vous propose une conférence sur Albrecht Dürer: Grand théoricien et peintre de renom, il s’est fait connaitre dans l’Europe entière, dès ses vingt ans par ses estampes.

Square du Château Micro-Folie Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Continuing with the Prints series, Micro-Folie presents a lecture on Albrecht Dürer: a great theorist and painter of renown, he made a name for himself throughout Europe in his twenties with his prints.

German :

Um die Reihe der Drucke fortzusetzen, bietet Ihnen die Micro-Folie einen Vortrag über Albrecht Dürer an: Er war ein großer Theoretiker und bekannter Maler, der bereits mit 20 Jahren durch seine Drucke in ganz Europa bekannt wurde.

Italiano :

Per la serie Prints, Micro-Folie presenta una conferenza su Albrecht Dürer: grande teorico e pittore di fama, a vent’anni si fece conoscere in tutta Europa con le sue stampe.

Espanol :

Siguiendo con la serie Prints, Micro-Folie presenta una conferencia sobre Alberto Durero: gran teórico y pintor de renombre, se dio a conocer en toda Europa a los veinte años con sus grabados.

