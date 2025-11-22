Conférence Série estampes Gustave Doré Square du Château Surgères

Conférence Série estampes Gustave Doré

Square du Château Micro-Folie Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 16:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Pour poursuivre sur la série Estampes, la Micro-Folie vous propose une conférence sur Gustave Doré Illustrateur de renom du XIXème ayant travaillé notamment sur les contes de Perrault, il est l’exemple parfait du créateur d’estampes modernes.

Square du Château Micro-Folie Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

Continuing the Estampes series, Micro-Folie presents a lecture on Gustave Doré: a renowned 19th-century illustrator who worked on Perrault’s fairy tales, he is the perfect example of a modern printmaker.

German :

Um die Reihe Estampes fortzusetzen, bietet Ihnen die Micro-Folie einen Vortrag über Gustave Doré an: Der berühmte Illustrator des 19. Jahrhunderts, der vor allem an den Märchen von Perrault gearbeitet hat, ist das perfekte Beispiel für den Schöpfer moderner Drucke.

Italiano :

Per continuare la serie delle Stampe, Micro-Folie propone una conferenza su Gustave Doré: celebre illustratore del XIX secolo che lavorò alle fiabe di Perrault, è il perfetto esempio di creatore di stampe moderne.

Espanol :

Para continuar con el ciclo de Estampas, Micro-Folie propone una conferencia sobre Gustave Doré: célebre ilustrador del siglo XIX que trabajó en los cuentos de Perrault, es el ejemplo perfecto de creador de estampas modernas.

