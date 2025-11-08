Conférence Série estampes Hokusai Square du Château Surgères
Square du Château Micro-Folie Surgères Charente-Maritime
La Micro-Folie inaugure son cycle sur les estampes avec le plus célèbre artiste du Japon. Venez découvrir les célèbres Vues du Mont Fuji et la technique spéciale de gravure sur bois.
Square du Château Micro-Folie Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr
English :
Micro-Folie inaugurates its cycle on prints with Japan’s most famous artist. Come and discover the famous Views of Mount Fuji and the special woodcut technique.
German :
Die Micro-Folie eröffnet ihren Zyklus über Drucke mit dem berühmtesten Künstler Japans. Entdecken Sie die berühmten Ansichten des Berges Fuji und die spezielle Technik des Holzschnitts.
Italiano :
Micro-Folie apre il suo ciclo di stampe con l’artista più famoso del Giappone. Venite a scoprire le famose vedute del Monte Fuji e la speciale tecnica dell’incisione su legno.
Espanol :
Micro-Folie abre su ciclo sobre grabados con el artista más famoso de Japón. Venga a descubrir las famosas Vistas del Monte Fuji y la técnica especial del grabado en madera.
