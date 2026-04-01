Conférence SHAAPT Des Mérovingiens dans le Thouarsais ? Salle de l’auditorium Thouars
Conférence SHAAPT Des Mérovingiens dans le Thouarsais ? Salle de l’auditorium Thouars lundi 13 avril 2026.
Thouars
Conférence SHAAPT Des Mérovingiens dans le Thouarsais ?
Salle de l’auditorium Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 18:30:00
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Des fouilles récentes à Thouars et dans ses environs éclairent utilement les questions liées à l’occupation du territoire et la genèse de notre ville. Pierre Bâty et Annie Bolle, archéologues pour l’INRAP et membres de la SHAAPT apporteront leurs analyses.
Des fouilles récentes à Thouars et dans ses environs éclairent utilement les questions liées à l’occupation du territoire et la genèse de notre ville. Pierre Bâty et Annie Bolle, archéologues pour l’INRAP et membres de la SHAAPT apporteront leurs analyses. .
Salle de l’auditorium Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@shaapt.fr
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English : Conférence SHAAPT Des Mérovingiens dans le Thouarsais ?
Recent excavations in and around Thouars are shedding useful light on questions linked to the occupation of the land and the genesis of our town. Pierre Bâty and Annie Bolle, archaeologists with INRAP and members of SHAAPT, will contribute their analyses.
L’événement Conférence SHAAPT Des Mérovingiens dans le Thouarsais ? Thouars a été mis à jour le 2026-04-08 par Maison du Thouarsais
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