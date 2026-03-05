Conférence SHAAPT Louise de Chatillon, duchesse de Thouars Salle de l’auditorium Thouars

Conférence SHAAPT Louise de Chatillon, duchesse de Thouars

Salle de l’auditorium Rond-Point du 19 Mars 1962 Thouars Deux-Sèvres

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, la SHAAPT propose de découvrir le parcours de Louise Emmanuelle de Chatillon, épouse du duc de la Trémoïlle, qui traversa courageusement la Révolution sans jamais se départir de son indépendance.

Présentée par Damien Cocard

English : Conférence SHAAPT Louise de Chatillon, duchesse de Thouars

On the occasion of International Women’s Rights Day, SHAAPT invites you to discover the story of Louise Emmanuelle de Chatillon, wife of the Duc de la Trémoïlle, who courageously lived through the Revolution without ever losing her independence.

Presented by Damien Cocard

