Conférence SHAVE. Des pastilles sous la terre interventions archéologiques sur la pastillerie de 1865, par Gabriel ROCQUE et Rodrigue GUILLON. Médiathèque Municipale Valery Larbaud Vichy

Conférence SHAVE. Des pastilles sous la terre interventions archéologiques sur la pastillerie de 1865, par Gabriel ROCQUE et Rodrigue GUILLON.

Médiathèque Municipale Valery Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Découvrez les vestiges de la première usine de pastilles Vichy, révélés par un diagnostic archéologique en 2022. Cette conférence vous plongera dans l’histoire fascinante de ce site.

shavichy@outlook.fr

English :

Discover the remains of the first Vichy pastilles factory, revealed by an archaeological diagnosis in 2022. This lecture will plunge you into the fascinating history of this site.

German :

Entdecken Sie die Überreste der ersten Vichy-Pastillenfabrik, die durch eine archäologische Diagnose im Jahr 2022 ans Licht kamen. Dieser Vortrag lässt Sie in die faszinierende Geschichte dieser Anlage eintauchen.

Italiano :

Scoprite i resti della prima fabbrica di pastiglie di Vichy, rivelati da un’indagine archeologica nel 2022. Questa conferenza vi farà immergere nell’affascinante storia di questo sito.

Espanol :

Descubra los restos de la primera fábrica de pastillas de Vichy, revelados por una prospección arqueológica en 2022. Esta charla le sumergirá en la fascinante historia de este emplazamiento.

