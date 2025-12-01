Conférence SHAVE. Le moulin pendu sur le pont gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier, par Olivier TROUBAT. Centre Culturel de Vichy Salle Caillois. Vichy

Conférence SHAVE. Le moulin pendu sur le pont gallo-romain de Vichy dans le lac d’Allier, par Olivier TROUBAT.

Centre Culturel de Vichy Salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Bienvenue à notre conférence sur l’histoire fascinante du moulin gallo-romain de Vichy. Découvrez comment ce chef-d’œuvre d’ingénierie, construit entre le IIe et le IIIe siècle après J.-C., a marqué l’Antiquité par son innovation et sa technique avancée.

Centre Culturel de Vichy Salle Caillois. 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes shavichy@outlook.fr

English :

Welcome to our talk on the fascinating history of the Gallo-Roman mill at Vichy. Discover how this masterpiece of engineering, built between the 2nd and 3rd centuries A.D., left its mark on antiquity through its innovation and advanced technology.

German :

Willkommen zu unserem Vortrag über die faszinierende Geschichte der gallo-römischen Mühle von Vichy. Erfahren Sie, wie dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst, das zwischen dem 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. erbaut wurde, die Antike durch seine Innovation und fortschrittliche Technik prägte.

Italiano :

Benvenuti alla nostra conferenza sull’affascinante storia del mulino gallo-romano di Vichy. Scoprite come questo capolavoro di ingegneria, costruito tra il II e il III secolo d.C., abbia lasciato il segno nell’antichità grazie alla sua innovazione e alla sua tecnologia avanzata.

Espanol :

Bienvenido a nuestra conferencia sobre la fascinante historia del molino galo-romano de Vichy. Descubra cómo esta obra maestra de la ingeniería, construida entre los siglos II y III d.C., dejó su huella en la Antigüedad por su innovación y su avanzada tecnología.

