Conférence SHAVE Les Fructines-Vichy une saga familiale au XXe siècle, par Françoise et Catherine NIVELON Centre Culturel de Vichy, salle Caillois Vichy vendredi 13 mars 2026.
Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15, rue du Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit pour les adhérents SHAVE et pour les étudiants.
Début : 2026-03-13 17:00:00
2026-03-13
Cette histoire a été le fruit des recherches de trois pharmaciens, André Frogerais sur Paris, Françoise et Catherine Nivelon sur l’Allier et le Puy de Dôme, ainsi que Catherine Flower-Deltour, la petite-fille d’Edmond Lauriat.
Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15, rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes shavichy@outlook.fr
English :
This story is the fruit of research by three pharmacists: André Frogerais in Paris, Françoise and Catherine Nivelon in the Allier and Puy de Dôme regions, and Catherine Flower-Deltour, Edmond Lauriat’s granddaughter.
