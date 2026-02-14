Conférence SHAVE Les Fructines-Vichy une saga familiale au XXe siècle, par Françoise et Catherine NIVELON Centre Culturel de Vichy, salle Caillois Vichy

Conférence SHAVE Les Fructines-Vichy une saga familiale au XXe siècle, par Françoise et Catherine NIVELON

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit pour les adhérents SHAVE et pour les étudiants.

Début : 2026-03-13 17:00:00

2026-03-13

Cette histoire a été le fruit des recherches de trois pharmaciens, André Frogerais sur Paris, Françoise et Catherine Nivelon sur l’Allier et le Puy de Dôme, ainsi que Catherine Flower-Deltour, la petite-fille d’Edmond Lauriat.

English :

This story is the fruit of research by three pharmacists: André Frogerais in Paris, Françoise and Catherine Nivelon in the Allier and Puy de Dôme regions, and Catherine Flower-Deltour, Edmond Lauriat’s granddaughter.

