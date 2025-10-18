Conférence SHRVC L’abbé Thomas Salot de vicaire à marchand de fromages à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts

Conférence SHRVC L'abbé Thomas Salot de vicaire à marchand de fromages à Villers-Cotterêts

Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 16:30:00

L’abbé Pierre Mary Thomas Salot est aujourd’hui un illustre inconnu dont la mémoire n’est entretenue que par un monument situé à l’entrée du cimetière de Villers-Cotterêts. Personne ne sait plus qui était cet abbé, ni à Villers-Cotterêts, ni ailleurs…

Ce brave homme s’est forgé une âme de républicain pendant son passage au séminaire de Laon en 1848 et fut un curé militant républicain pendant le second Empire, puis un curé franc-tireur pendant la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et enfin un marchand de fromages à Villers-Cotterêts.

Dans cette ville, il fut conseiller municipal en 1888 et adjoint au maire en 1892, année de son mariage et de la fondation d’une société de Libre-Pensée. Il finira ses jours à Laffaux en tant que receveur-buraliste.

Toute sa vie il fut militant républicain. Sur son monument on peut lire « Enfant du peuple, il a vécu par le peuple et pour le peuple ».

Venez découvrir cette personnalité hors du commun !

Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 7 57 84 86 00 shr.villerscotterets@gmail.com

