Conférence « Si le barrage d’Eguzon m’était conté »

Le Blanc Indre

Jeudi 2025-10-09 18:00:00

Conférence sur le thème de l’Histoire locale par Jean-Paul Thibaudeau, Retraité de l’enseignement supérieur, maire d’Éguzon.

Le barrage d’Éguzon s’est retrouvé au milieu d’enjeux importants tout le temps de sa construction (1903-1926), suite aux révolutions technologiques de l’époque. Haut de 59 m et long de 300 m, il était le barrage le plus puissant d’Europe en 1926. Aussi a-t-il montré la voie à ses successeurs, y compris aux États-Unis. Mais il a été aussi l’objet d’enjeux stratégiques de premier ordre pendant la Seconde Guerre mondiale, et il a été surveillé de très près par les Allemands, comme par les alliés. C’est donc une histoire singulière que la sienne qui nous fait franchir les époques, en allant du temps de la bougie et des locomotives à vapeur à l’ère des ampoules électriques, des moteurs et des trains électrifiés.

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

