Conférence Si l’intelligence artificielle m’était contée Rochechouart

Conférence Si l’intelligence artificielle m’était contée

Mairie de Rochechouart Rochechouart Haute-Vienne

Début : 2026-02-27

Une conférence dynamique et décomplexée pour comprendre l’intelligence artificielle, sans peur et sans jargon, animée par Sylvain Buthaud, fondateur de Ntech Conseil.

Lors de cette conférence, Sylvain Buthaud démystifie l’IA, décortique les fantasmes, donne des exemples concrets et des démonstrations en direct pour vous permettre de comprendre enfin ce qu’est l’IA. Vous obtiendrez des repères fiables pour utiliser l’IA dans votre usage personnel ou professionnel, et vous pourrez poser toutes vos questions sans tabou. .

+33 5 55 03 77 01 bibliotheque@rochechouart.com

