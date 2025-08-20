Conférence, Si loin si proche. Chroniques préhistoriques du Muséum en Périgord Sainte-Croix

Conférence, Si loin si proche. Chroniques préhistoriques du Muséum en Périgord

Salle des fêtes Sainte-Croix Dordogne

Si loin si proches. Chroniques préhistoriques du Muséum en Périgord. Roland Nespoulet Maître de conférences.

En 1868 des tensions ont émaillé le rapatriement à Paris des ossements de Cro-Magnon découverts aux Eyzies. Au-delà de ce genre de tensions entre les défenseurs du patrimoine local et les grandes institutions parisiennes, de nombreuses générations de chercheurs ont œuvré en Périgord dessinant de passionnantes histoires de découvertes. Le témoignage sera celui de l’archéologue fouillant dans les archives et les collections et parfois dans les anecdotes. .

Salle des fêtes Sainte-Croix 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine conferences.couze@orange.fr

