Conférence : « Si on ne punit pas, on fait quoi ? » Rezé jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:00 –

Gratuit : non De 3 € à 7 € (Gratuit membres Arifts et tarif solidaire) Tout public

Une conférence animée par Roseline Roy, ambassadrice Faber-Mazlish pour la francophonie, à l’occasion de sa tournée exceptionnelle en France et dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant.Un événement co-organisé par les animatrices des ateliers de l’approche Parler-Ecouter (Faber & Mazlish) de Loire-AtlantiqueRéservations : Hello Asso Le Lieu Utile

Rezé 44400

02 40 75 69 94 http://www.arifts.fr accueil.sitenantais@arifts.fr https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/conference-si-on-ne-punit-pas-on-fait-quoi-par-roseline-roy