Informations pratiques

Coux et Bigaroque-Mouzens

Conférence Si on parlait de Néanterdal autour du confluent Dordogne-Vézère?

salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Conférence Si on parlait de Néanterdal autour du confluent Dordogne-Vézère?

à la salle des fêtes (climatisée) du Coux le juedi 6 août à 18 h00 en présence de Mr Bruno Maureille.

Entrée libre. Réservation au 06 78 46 32 79

Conférence Si on parlait de Néanterdal autour du confluent Dordogne-Vézère?

à la salle des fêtes (climatisée) du Coux le juedi 6 août à 18 h00 en présence de Mr Bruno Maureille, directeur de recherche au CNRS, paléoanthropologue, et de Alain Turq, conservateur en chef du patrimoine,spécialiste de la culture matérielle de Néandertal.

Entrée libre. Réservation au 06 78 46 32 79 .

salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 46 32 79

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English :

Lecture: Let’s Talk About Néantredal at the Confluence of the Dordogne and Vézère Rivers

At the air-conditioned community hall in Le Coux on Thursday, August 6, at 6:00 p.m., with Mr. Bruno Maureille in attendance.

Free admission. Reservations at 06 78 46 32 79

L’événement Conférence Si on parlait de Néanterdal autour du confluent Dordogne-Vézère? Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2026-07-31 par Périgord Noir Vallée Dordogne