Conférence « Singularités en géométrie algébrique » – Campus de Beaulieu Hall du Bâtiment 2 Rennes, 10 juin 2025, Rennes.

Conférence « Singularités en géométrie algébrique » Campus de Beaulieu Hall du Bâtiment 2 Rennes 10 – 13 juin

Cette conférence constitue un point d’étape majeur dans le domaine de la géométrie algébrique et une opportunité de formation et d’échange pour les jeunes chercheurs.

Conçue pour prolonger une [école de printemps](https://www.lebesgue.fr/fr/node/4968) de deux semaines, l’objectif principal de cette conférence est la formation des jeunes mathématiciens aux techniques modernes d’étude des singularités, avec des intervenants de renom et des exposés sur des sujets clés. L’événement renforce la position de Rennes comme centre d’excellence en géométrie algébrique et favorise les collaborations interdisciplinaires.

### Le contexte

L’étude des singularités est centrale dans plusieurs domaines des sciences. Les changements d’états, les mutations génétiques, les crises économiques, les orages par exemple peuvent être vus comme des singularités de systèmes physiques, biologiques, économiques ou climatiques, c’est à dire des moments de rupture dans une évolution régulière.

Les mathématiques et notamment la géométrie algébrique (l’étude de lieux géométriques définis algébriquement) offrent la possibilité d’étude des singularités avec une palette étendue et toujours améliorée d’outils. Il est important que les jeunes mathématiciens et mathématiciennes s’approprient tôt ces outils qui ne manqueront pas d’évoluer et de se complexifier pour être appliqués à de nouveaux contextes.

Il y a à Rennes une longue tradition de géométrie algébrique avec une notoriété internationale, et la laboratoire possède désormais une équipe dédiée à la thématique des singularités. L’organisation de cet événement souhaite montrer que le laboratoire sait maintenir cette vitalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-10T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-13T17:00:00.000+02:00

1

https://www.lebesgue.fr/fr/node/4973

Campus de Beaulieu Hall du Bâtiment 2 263 avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine