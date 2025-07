Conférence »Six pattes sous terre petites fables archéo-entomologiques sur la Mort et les traitements funéraires » Saint-Caprais

Salle communale « Lou Castagnal » Saint-Caprais Lot

Gratuit

Début : 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26

2025-07-26

L’archéoentomologie funéraire combine les méthodes de l’entomologie médico-légale et de l’archéologie pour étudier les insectes associés aux corps humains inhumés. Leurs vestiges ou leurs traces d’activité permettent de reconstituer les traitements funéraires, les conditions d’ensevelissement et parfois même l’état sanitaire des sociétés du passé.

Animée par Jean-Bernard Huchet CNRS, Muséum national d’Histoire naturelle et Université de Bordeaux.

Cette conférence, grand public, en présentera les principaux apports à travers une série d’exemples concrets .

Salle communale « Lou Castagnal » Saint-Caprais 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 65 70

English :

Funerary archaeoentomology combines the methods of forensic entomology and archaeology to study the insects associated with buried human bodies. Their remains or traces of activity enable us to reconstruct the funerary treatments, burial conditions and sometimes even the sanitary state of societies of the past.

German :

Die Archäoentomologie des Grabes kombiniert die Methoden der forensischen Entomologie und der Archäologie, um Insekten zu untersuchen, die mit beerdigten menschlichen Körpern assoziiert sind. Ihre Überreste oder Aktivitätsspuren ermöglichen es, die Bestattungsverfahren, die Bestattungsbedingungen und manchmal sogar den Gesundheitszustand vergangener Gesellschaften zu rekonstruieren.

Italiano :

L’archeoentomologia funeraria combina i metodi dell’entomologia forense e dell’archeologia per studiare gli insetti associati ai corpi umani sepolti. I loro resti o le tracce della loro attività permettono di ricostruire i trattamenti funerari, le condizioni di sepoltura e talvolta anche lo stato di salute nelle società del passato.

Espanol :

La arqueoentomología funeraria combina los métodos de la entomología forense y la arqueología para estudiar los insectos asociados a los cuerpos humanos enterrados. Sus restos o rastros de actividad permiten reconstruir los tratamientos funerarios, las condiciones de enterramiento y, a veces, incluso el estado de salud de las sociedades del pasado.

