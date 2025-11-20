Conférence « Sobriété numérique, comprendre et agir » Maison Pour Tous Brives-Charensac

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Animée par Guillaume Charmasson, président de FNE Haute-Loire et concepteur web prposée par France Environnement. Jeudi 20/11/2025 à 20h à la MPT de Brives-Charensac.

Maison Pour Tous 1 avenue de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 45 69 info@maisonpourtous-brives43.fr

English :

Hosted by Guillaume Charmasson, president of FNE Haute-Loire and web designer for France Environnement. Thursday 20/11/2025 at 8pm at MPT Brives-Charensac.

German :

Moderiert von Guillaume Charmasson, Präsident von FNE Haute-Loire und Webdesigner prposé par France Environnement. Donnerstag, den 20.11.2025 um 20 Uhr in der MPT von Brives-Charensac.

Italiano :

Ospite Guillaume Charmasson, presidente della FNE Haute-Loire e web designer di France Environnement. Giovedì 20/11/2025 alle 20:00 presso l’MPT di Brives-Charensac.

Espanol :

Presentado por Guillaume Charmasson, Presidente del FNE Haute-Loire y diseñador web para France Environnement. Jueves 20/11/2025 a las 20:00 en la MPT de Brives-Charensac.

