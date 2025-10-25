Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 25 octobre 2025.

Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente présentent une conférence Les fossiles extraordinaires de Lamérac , par Loïc Villier.

.

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine ste.archeologique.barbezieux@gmail.com

English : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

The Archaeological, Historical and Literary Society of Barbezieux and Southern Charente presents a lecture: ‘The extraordinary fossils of Lamérac’, by Loïc Villier.

German : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Die Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente präsentieren einen Vortrag: Les fossiles extraordinaires de Lamérac (Die außergewöhnlichen Fossilien von Lamérac), von Loïc Villier.

Italiano : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta una conferenza: Les fossiles extraordinaires de Lamérac , di Loïc Villier.

Espanol : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta una conferencia: Les fossiles extraordinaires de Lamérac , a cargo de Loïc Villier.

L’événement Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Sud Charente