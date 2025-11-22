Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente présentent une conférence Le démantèlement des centrales nucléaires par Patrice François.

.

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine ste.archeologique.barbezieux@gmail.com

English : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

The Archaeological, Historical and Literary Society of Barbezieux and Southern Charente presents a lecture: ‘The dismantling of nuclear power stations’ by Patrice François.

German : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Die Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente präsentieren einen Vortrag: Le démantèlement des centrales nucléaires (Die Demontage von Atomkraftwerken) von Patrice François.

Italiano : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta la conferenza Smantellare le centrali nucleari di Patrice François.

Espanol : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta la conferencia El desmantelamiento de las centrales nucleares , a cargo de Patrice François.

L’événement Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Sud Charente