Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 13 décembre 2025.
Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente présentent une conférence Les fouilles à Angeac Charente par Jean-François Tournepiche.
.
Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine ste.archeologique.barbezieux@gmail.com
English : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
The Archaeological, Historical and Literary Society of Barbezieux and Southern Charente presents a lecture: ‘Excavations at Angeac Charente’ by Jean-François Tournepiche.
German : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
Die Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente präsentieren einen Vortrag: Les fouilles à Angeac Charente (Die Ausgrabungen in Angeac Charente) von Jean-François Tournepiche.
Italiano : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta la conferenza Gli scavi di Angeac Charente di Jean-François Tournepiche.
Espanol : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta la conferencia: Excavaciones en Angeac Charente de Jean-François Tournepiche.
L’événement Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Sud Charente