Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente présentent une conférence Les fouilles à Angeac Charente par Jean-François Tournepiche.

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine ste.archeologique.barbezieux@gmail.com

English : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

The Archaeological, Historical and Literary Society of Barbezieux and Southern Charente presents a lecture: ‘Excavations at Angeac Charente’ by Jean-François Tournepiche.

German : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Die Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente präsentieren einen Vortrag: Les fouilles à Angeac Charente (Die Ausgrabungen in Angeac Charente) von Jean-François Tournepiche.

Italiano : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta la conferenza Gli scavi di Angeac Charente di Jean-François Tournepiche.

Espanol : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente presenta la conferencia: Excavaciones en Angeac Charente de Jean-François Tournepiche.

