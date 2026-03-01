Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire

Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente présentent une conférence Pierre Loti le trublion des lettres , intervenant Monsieur Patrick Dubuis.

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Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine ste.archeologique.barbezieux@gmail.com

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English : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente

The Archaeological, Historical, and Literary Society of Barbezieux and Southern Charente presents a lecture titled “Pierre Loti: The Rebel of Letters,” featuring speaker Mr. Patrick Dubuis.

L’événement Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente