Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire
Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Place de Verdun Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 21 mars 2026.
Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La Société Archéologique Historique, Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente présentent une conférence Pierre Loti le trublion des lettres , intervenant Monsieur Patrick Dubuis.
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Place de Verdun Château de Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine ste.archeologique.barbezieux@gmail.com
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English : Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente
The Archaeological, Historical, and Literary Society of Barbezieux and Southern Charente presents a lecture titled “Pierre Loti: The Rebel of Letters,” featuring speaker Mr. Patrick Dubuis.
L’événement Conférence Société Archéologique Historique et Littéraire de Barbezieux et du Sud Charente Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente