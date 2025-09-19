CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES ET LA REVUE DU COMMINGES LES PREMIERS TEMPS D’UNE SOCIETE SAVANTE CREEE EN 1884-1885 MEDIATHEQUE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES ET LA REVUE DU COMMINGES LES PREMIERS TEMPS D’UNE SOCIETE SAVANTE CREEE EN 1884-1885 MEDIATHEQUE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens vendredi 19 septembre 2025.

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES ET LA REVUE DU COMMINGES LES PREMIERS TEMPS D’UNE SOCIETE SAVANTE CREEE EN 1884-1885

MEDIATHEQUE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-09-19 17:30:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19

Yoan Rumeau, professeur agrégé d’histoire-géographie et président de la Société des Études du Comminges, nous présentera l’histoire de cette institution incontournable en Comminges.

La Société des Études du Comminges a été créée en 1884. Autour de l’avocat Julien Sacaze, un groupe de notables et d’érudits décident de se réunir et de se consacrer à l’étude de l’histoire et du patrimoine du Comminges et des Pyrénées centrales. Dès 1885, ils font paraitre le premier volume de la Revue de Comminges, sorti des presses l’imprimerie Abadie, installée à Saint-Gaudens. Par la suite, la librairie-imprimerie devient le siège de la société et plusieurs membres de la famille y jouent un rôle essentiel.

À l’occasion des 140 ans de cette création, et alors que les archives de l’imprimerie Abadie ont fait l’objet d’un classement, il est possible de revenir sur les premiers temps de la Société des Études du Comminges et de tenter d’en éclairer les conditions de sa formation, les acteurs et ses premières réalisations, entre publications et visites, autour de Saint-Gaudens et en Comminges.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. .

MEDIATHEQUE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 32 50 90 antenne.archives@cd31.fr

English :

Yoan Rumeau, professor of history and geography and president of the Société des Études du Comminges, will present the history of this key Comminges institution.

German :

Yoan Rumeau, außerordentlicher Professor für Geschichte und Geografie und Vorsitzender der Société des Études du Comminges (Studiengesellschaft des Comminges), wird uns die Geschichte dieser unumgänglichen Institution im Comminges vorstellen.

Italiano :

Yoan Rumeau, professore associato di storia e geografia e presidente della Société des Études du Comminges, ci accompagnerà nella storia di questa istituzione chiave di Comminges.

Espanol :

Yoan Rumeau, profesor asociado de Historia y Geografía y presidente de la Société des Études du Comminges, nos llevará a través de la historia de esta institución clave en Comminges.

