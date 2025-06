CONFERENCE SOCIETE D’HISTOIRE CINE GET DE REVEL Revel 26 juin 2025 20:30

CONFERENCE SOCIETE D'HISTOIRE CINE GET DE REVEL
38 Rue Georges Sabo
Revel
Haute-Garonne

Venez assister à une conférence de la Société d’Histoire !

La Société d’Histoire de Revel vous invite à une conférence exceptionnelle animée par Gérard Crevon, auteur du livre Pierre-Paul Riquet L’audace et la ténacité, paru aux Éditions Vérone / Entrée gratuite; .

