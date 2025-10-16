Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame Ferrières Martigues

Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame

Vendredi 6 février 2026 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 20:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Participez à une conférence alliant santé et spectacle autour de la thérapie et de l’artistique. Rendez-vous au Théâtre des Salins à Martigues.

Bruno Lesage, docteur en sciences sociales, médecin et danse-thérapeute, et Lisa Guez, metteure en scène de Psychodrame, vous invitent à une discussion autour de la thérapie et du soin par la pratique artistique. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Join a conference combining health and entertainment around therapy and art. Come to the Théâtre des Salins in Martigues.

German :

Nehmen Sie an einer Konferenz teil, die Gesundheit und Unterhaltung rund um Therapie und Kunst verbindet. Kommen Sie ins Théâtre des Salins in Martigues.

Italiano :

Partecipate a una conferenza che combina salute e intrattenimento basata sulla terapia e sulle arti. Ci vediamo al Théâtre des Salins di Martigues.

Espanol :

Únase a una conferencia que combina salud y entretenimiento en torno a la terapia y el arte. Venga al Théâtre des Salins en Martigues.

L’événement Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame Martigues a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Martigues