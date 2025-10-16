Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame Ferrières Martigues
Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame Ferrières Martigues vendredi 6 février 2026.
Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame
Vendredi 6 février 2026 de 19h à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 20:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Participez à une conférence alliant santé et spectacle autour de la thérapie et de l’artistique. Rendez-vous au Théâtre des Salins à Martigues.
Bruno Lesage, docteur en sciences sociales, médecin et danse-thérapeute, et Lisa Guez, metteure en scène de Psychodrame, vous invitent à une discussion autour de la thérapie et du soin par la pratique artistique. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
English :
Join a conference combining health and entertainment around therapy and art. Come to the Théâtre des Salins in Martigues.
German :
Nehmen Sie an einer Konferenz teil, die Gesundheit und Unterhaltung rund um Therapie und Kunst verbindet. Kommen Sie ins Théâtre des Salins in Martigues.
Italiano :
Partecipate a una conferenza che combina salute e intrattenimento basata sulla terapia e sulle arti. Ci vediamo al Théâtre des Salins di Martigues.
Espanol :
Únase a una conferencia que combina salud y entretenimiento en torno a la terapia y el arte. Venga al Théâtre des Salins en Martigues.
L’événement Conférence: Soigner autrement autour du spectacle Psychodrame Martigues a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Martigues