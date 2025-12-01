Conférence Soigner le budget, inflation, dette ? Une chirurgie du mou ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Soigner le budget, inflation, dette ? Une chirurgie du mou ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy mercredi 17 décembre 2025.
Conférence Soigner le budget, inflation, dette ? Une chirurgie du mou ?
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 18:15:00
fin : 2025-12-17 20:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Conférence animée par Pierre Rodier, Directeur Régional des Télécommunications honoraire.
.
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
English :
Lecture by Pierre Rodier, Honorary Regional Director of Telecommunications.
German :
Konferenz unter der Leitung von Pierre Rodier, ehrenamtlicher Regionaldirektor für Telekommunikation.
Italiano :
Conferenza di Pierre Rodier, direttore regionale onorario delle telecomunicazioni.
Espanol :
Conferencia de Pierre Rodier, Director Regional Honorario de Telecomunicaciones.
L’événement Conférence Soigner le budget, inflation, dette ? Une chirurgie du mou ? Vichy a été mis à jour le 2025-11-19 par Vichy Destinations