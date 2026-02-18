Conférence: Soissons, 3 illustrations de l’Art déco Soissons

Conférence: Soissons, 3 illustrations de l’Art déco

4, Rue Pétrot Labarre Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans un espace urbain entièrement repensé, 3 œuvres expriment chacune l’esprit Art déco, marquant leur appartenance au renouveau des formes et des expressions, officialisé en 1925.

Réservations CIAP 03 23 93 30 56

4, Rue Pétrot Labarre Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 93 30 56 patrimoine@ville-soissons.fr

English :

In a completely redesigned urban space, 3 works each express the Art Deco spirit, marking their belonging to the revival of forms and expressions formalized in 1925.

