CONFÉRENCE SOLIDAIRE FEUX DE RIBAUTE Saint-Estève

CONFÉRENCE SOLIDAIRE FEUX DE RIBAUTE

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Rémy Michelin, Peintre de l’air et de l’espace

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

English :

Rémy Michelin, Painter of air and space

German :

Rémy Michelin, Maler der Luft und des Raums

Italiano :

Rémy Michelin, pittore dell’aria e dello spazio

Espanol :

Rémy Michelin, pintor del aire y del espacio

