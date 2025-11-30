CONFÉRENCE SOLIDAIRE FEUX DE RIBAUTE Saint-Estève
CONFÉRENCE SOLIDAIRE FEUX DE RIBAUTE
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Rémy Michelin, Peintre de l’air et de l’espace
6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
English :
Rémy Michelin, Painter of air and space
German :
Rémy Michelin, Maler der Luft und des Raums
Italiano :
Rémy Michelin, pittore dell’aria e dello spazio
Espanol :
Rémy Michelin, pintor del aire y del espacio
