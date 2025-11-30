Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONFÉRENCE SOLIDAIRE FEUX DE RIBAUTE Saint-Estève

CONFÉRENCE SOLIDAIRE FEUX DE RIBAUTE Saint-Estève dimanche 30 novembre 2025.

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :
2025-11-30

Rémy Michelin, Peintre de l’air et de l’espace
  .

6 Allée des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95 

English :

Rémy Michelin, Painter of air and space

German :

Rémy Michelin, Maler der Luft und des Raums

Italiano :

Rémy Michelin, pittore dell’aria e dello spazio

Espanol :

Rémy Michelin, pintor del aire y del espacio

