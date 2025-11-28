Conférence Sols vivants, Agriculture durable BEAUPRÉAU Beaupréau-en-Mauges

Conférence Sols vivants, Agriculture durable

BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 20:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

L’agriculture de demain dans les Mauges 3ème édition

Le dérèglement climatique est désormais incontestable et la prise de conscience générale l’être humain doit s’adapter à ces bouleversements. L’agriculture est l’un des grands secteurs d’activité émetteur de gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d’azote, dioxyde de carbone…) identifié par le GIEC. Des questionnements sont donc nécessaires sur les modèles, les pratiques agricoles et, par ruissellement, sur nos modes d’alimentation. Les prévisions de +2° à +5° d’ici 2100 sont accablantes et auront des conséquences irrémédiables sur notre territoire, en particulier sur l’agriculture.

Face aux perspectives climatiques annoncées, nos modèles agricoles vont devoir nécessairement se réinventer pour être résilients et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le CPIE Loire Anjou propose donc la possibilité d’organiser des temps d’échanges sur le territoire dans cette perspective.

–

La conférence

Dans le cadre de l’appel à projet de Mauges Communauté sur l’agriculture et le climat, le CPIE Loire Anjou poursuit son cycle de rencontres autour des grands enjeux de l’agriculture de demain. Après une première conférence animée par Serge Zaka en février 2024, puis une deuxième rencontre en février 2025 sur le bocage, le prochain rendez-vous portera sur une thématique essentielle Sols vivants, Agriculture durable.

Cette soirée exceptionnelle sera animée par Marc-André Selosse, biologiste et professeur au Muséum national d’Histoire naturelle.

Son intervention permettra de mieux comprendre les liens intimes entre plantes, champignons, bactéries et pratiques agricoles. Des agriculteurs·ices des Mauges viendront également partager leurs expériences et pratiques, illustrant comment le soin porté au sol transforme concrètement leur manière de produire.

À travers ces regards croisés entre science et terrain, cette conférence vise à faire émerger des solutions concrètes en s’appuyant sur les forces du vivant.

Village du sol

Vous pourrez retrouver dès 19h et après la conférence, plusieurs partenaires dans le hall de la salle de la Loge.

Les animateurs du CPIE Loire Anjou présenteront une maquette sur la vie sol.

La librairie la Parenthèse vous présenta divers ouvrages sur le sol et en particulier ceux de notre intervenant, Marc-André Selosse.

Les autres intervenants

Sébastien Rochard, journaliste et animateur de la soirée

Emmanuel Audouin, agriculteur installé sur Saint-Pierre-Montlimart

Fabrice Gélineau, agriculteur installé sur Jallais .

BEAUPRÉAU Allée Jean Monnet Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

English :

Tomorrow?s agriculture in the Mauges ? 3rd edition

L’événement Conférence Sols vivants, Agriculture durable Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-11-28 par Pôle Tourisme ôsezMauges