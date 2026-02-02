Conférence Sommeil de l’enfant Espace Renoir Louverné

Conférence Sommeil de l’enfant

Espace Renoir 11 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 20:00:00

fin : 2026-04-07 22:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Mieux comprendre son enfant pour mieux l’accompagner.

Animée par Caroline DECRÉ en toute bienveillance.

Animée par Caroline DECRÉ en toute bienveillance.

Inscription obligatoire. .

Espace Renoir 11 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire rpe@louverne.fr

English :

Better understand your child to better support him.

