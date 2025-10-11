Conférence : Sommes-nous seul•e•s dans l’univers ? – Automne de la science 2025 Bibliothèque Maryse Condé Paris

Conférence : Sommes-nous seul•e•s dans l'univers ? – Automne de la science 2025 Bibliothèque Maryse Condé Paris samedi 11 octobre 2025.

Sommes-nous seul·e·s dans l’univers ? Nul ne le sait.

Mais nous vivons une époque particulière, car nous sommes sur le point de nous doter, pour la toute première fois de l’Histoire, d’outils qui pourraient nous permettre de répondre enfin à cette question millénaire. Dans cette conférence à la croisée de la biologie, de la philosophie et de l’astrophysique, on s’interrogera sur la nature de la vie et sur les conditions potentielles de son émergence, sur Terre et dans le cosmos.

Sébastien Carassou est docteur en astrophysique, spécialisé dans l’évolution des galaxies, et vulgarisateur scientifique indépendant. Il est co-créateur de la chaîne Youtube « Sense of Wonder« . Il est l’auteur du livre Le Cosmos et nous paru aux éditions des Équateurs en 2021 et de Destination Cosmos chez Albin Michel qui sortira le 22 octobre 2025. En 2024, il a écrit une série d’épisodes du podcast Quantum explorer autour des curiosités cosmiques. Il s’investit particulièrement dans les festivals comme le Festival d’Astronomie de Fleurance Enfin, il partage ses actualités en astrophysique sur Bluesky, et partage des ressources autour de l’écologie politique et des luttes d’émancipation sur Mastodon.

La conférence sera suivie d’un échange avec le public. Venez lui poser toutes vos questions !

Cet événement s’inscrit dans le cadre de l‘Automne de la science et du Mois de l’imaginaire.

L’astrophysicien Sébastien Carassou questionnera avec vous la possibilité d’une vie extra-terrestre avec les connaissances scientifiques d’aujourd’hui.

Le samedi 11 octobre 2025

de 18h30 à 21h00

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque par téléphone ou email

Public adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-11T21:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T18:30:00+02:00_2025-10-11T21:00:00+02:00

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.sorbier@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/