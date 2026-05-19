Conférence Sonia de Puineuf Place Anjela Duval Plouider
Conférence Sonia de Puineuf Place Anjela Duval Plouider jeudi 4 juin 2026.
Plouider
Conférence Sonia de Puineuf
Place Anjela Duval Médiathèque Jules Verne Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Conférence à Plouider intitulée La fenêtre dans l’art , animée par Sonia de Puineuf.
L’événement aura lieu jeudi 4 juin à 18h30 à la Médiathèque de Plouider. L’entrée est libre et la conférence est organisée par la commission culture de la mairie de Plouider. .
Place Anjela Duval Médiathèque Jules Verne Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59
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English :
L’événement Conférence Sonia de Puineuf Plouider a été mis à jour le 2026-05-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne