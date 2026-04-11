Valence

Conférence sonore Joachim Montessuis

Auditorium Université Grenoble Alpes Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Valence accueille Joachim Montessuis, artiste dont la pratique explore depuis plus de vingt ans les territoires de la poésie sonore, de la voix et des formes bruitistes.

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Auditorium Université Grenoble Alpes Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 24 00 valence@esad-gv.fr

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English :

Valence welcomes Joachim Montessuis, an artist whose practice has been exploring the territories of sound poetry, voice and noisy forms for over twenty years.

L’événement Conférence sonore Joachim Montessuis Valence a été mis à jour le 2026-04-07 par Valence Romans Tourisme