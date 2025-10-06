Conférence « Sorcières et sorciers des campagnes de Saône-et Loire au milieu du XIXe siècle » Rue Deschamps Tournus

Rue Deschamps Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

18:30:00

Conférence de Vincent ROBERT, historien (spécialiste de l’histoire politique et culturelle du dix-neuvième siècle), ancien professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne

Selon le Dictionnaire de l’Académie (1835) est sorcier, ou sorcière celui, celle qui, selon l’opinion des temps d’ignorance, a un pacte avec le diable, pour opérer des maléfices, et qui va à des assemblées nocturnes qu’on nomme le Sabbat .

Dans la France voltairienne de la première moitié du dix-neuvième siècle ni la Bourgogne, ni la Saône-et-Loire ne passaient pour particulièrement arriérées. Et pourtant, on rencontre dans les archives et les journaux de cette époque plusieurs figures de campagnards, hommes (comme le sorcier Gaillot) aussi bien que femmes (la sorcière du Bois-Rond) qui, certes, ne fréquentaient pas le sabbat mais à qui beaucoup de leurs contemporains prêtaient des pouvoirs magiques quand les citadins (et les juges) ne voyaient en eux que des escrocs.

Cette conférence voudrait revenir sur quelques-uns de ces curieux personnages et sur le rôle qu’ils jouaient dans les campagnes du temps.

Ouvert à tous, tarif libre. .

