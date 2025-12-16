Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles Espace Simone Veil Limoges
Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles Espace Simone Veil Limoges mercredi 25 mars 2026.
Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Sorolla et Kroyer, vies parallèles avec la présence de l’historien de l’Art Dominique Lobstein.
Réservations conseillées. .
Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 contact@amilim.fr
English : Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles
L’événement Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles Limoges a été mis à jour le 2025-12-13 par OT Limoges Métropole