Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles Espace Simone Veil Limoges

Conférence Sorolla et Kroyer, vies parallèles

Espace Simone Veil 2 Rue de la Providence Limoges Haute-Vienne

Les Amis du Musée des Beaux-Arts de Limoges proposent des débats au cœur de l’actualité artistique. Le thème de cette session sera Sorolla et Kroyer, vies parallèles avec la présence de l’historien de l’Art Dominique Lobstein.

Réservations conseillées. .

