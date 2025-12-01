Conférence Souffrir, est-ce bien nécessaire? à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

Conférence Souffrir, est-ce bien nécessaire? à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien Finistère

Début : 2025-12-12 18:30:00
2025-12-12

Voici un an que paraissait Vers l’Amour Médecin. Toujours d’actualité devant les difficultés de notre système de santé, les réponses à certaines questions existentielles, comme la souffrance, vont permettre d’avancer notre réflexion pour penser (et panser) nos soins. Échanges et créativité au menu.
Françoise Dencuff
Rémunération libre sans réservation   .

Lieu-dit Restidiou Braz Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05 

