Conférence souriant Les animaux sont-ils tous des intellos ? Librairie Le Grand Bain Bannalec

Conférence souriant Les animaux sont-ils tous des intellos ?
Librairie Le Grand Bain 3 Rue Saint-Lucas Bannalec Finistère
Début : 2025-10-21 19:00:00
De Loïc Boullache, auteur et écologue, enseignant chercheur.
Après le premier volet Le sexe et les animaux au printemps dernier. Loïc revient répondre à toutes nos questions sur les animaux et leur intelligence. .
