Conférence – Sous le charme de la Lieue de Grève, Église Saint-Michel, Saint-Michel-en-Grève

Informations pratiques

Conférence – Sous le charme de la Lieue de Grève Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Michel Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Été 1955 : Morley Troman, un sculpteur anglais qui est aussi écrivain, et son épouse, la peintre Shulamith Przepiorka, découvrent la baie de Saint-Michel en Grève et sont aussitôt séduits par la lumière unique qui s’en dégage.

Ils décident de quitter leur atelier parisien de Montparnasse et de s’y fixer. Jusqu’en 1962, date à laquelle ils s’installeront à Ploumilliau, Saint-Michel en Grève sera au cœur de leur activité créatrice.

Robin Troman, leur fils, évoque ce moment de leur carrière, dans une conférence abondamment illustrée.

Église Saint-Michel Rue de l’Église, 22300 Saint-Michel-en-Grève, France Saint-Michel-en-Grève 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33296357441 https://saintmichelengreve.com/portfolio/leglise https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089646;https://saintmichelengreve.com/le-patrimoine-historique/ L’église a été construite du XVIIe au XVIIIe siècle, sur les ruines d’un bâtiment plus ancien. Quelques vestiges du XIe siècle subsistent. Établi selon la tradition des époque antérieures, sur deux contreforts du mur occidental, ce clocher, daté de 1614, est un exemple de l’adaptation de formes nouvelles, pour la région, aux dispositions habituelles.

Hommage à Shula et Morley Troman

©robin troman