Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’ Centre Artistique de Piégon Piégon

Piégon

Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’

Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Conférence de Bernard Vanmalle, artiste calligraphe au centre artistique de Piégon.

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Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

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English : Under the keyboard, calligraphy’ conference

Lecture by Bernard Vanmalle, calligraphy artist at the Piégon art center.

L’événement Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’ Piégon a été mis à jour le 2025-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale