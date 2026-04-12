Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’ Centre Artistique de Piégon Piégon
Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’ Centre Artistique de Piégon Piégon dimanche 12 avril 2026.
Piégon
Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’
Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Conférence de Bernard Vanmalle, artiste calligraphe au centre artistique de Piégon.
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Centre Artistique de Piégon 349 chemin de Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
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English : Under the keyboard, calligraphy’ conference
Lecture by Bernard Vanmalle, calligraphy artist at the Piégon art center.
L’événement Conférence ‘Sous le clavier, la calligraphie’ Piégon a été mis à jour le 2025-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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