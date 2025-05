Conférence Sous les humains, la forêt – Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges, 7 juin 2025 16:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Dans le cadre de la Nuit des Forêts conférence « Sous la forêt, les humains ». 10 questions sur les forêts françaises et vosgienne par Raymond Gabriel. Puis à 17h30 concert Forest Mecanic, duo inspiré par la forêt.Tout public

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

English :

As part of the Nuit des Forêts conference: « Under the forest, humans ». 10 questions on French and Vosges forests by Raymond Gabriel. Then at 5:30pm, a concert by Forest Mecanic, a duo inspired by the forest.

German :

Im Rahmen der Nacht der Wälder Vortrag: « Sous la forêt, les humains » (Unter dem Wald, die Menschen). 10 Fragen über die Wälder Frankreichs und der Vogesen von Raymond Gabriel. Anschließend um 17:30 Uhr Konzert Forest Mecanic, ein vom Wald inspiriertes Duo.

Italiano :

Nell’ambito della Nuit des Forêts (Notte delle Foreste) conferenza: « Sotto la foresta, l’uomo ». 10 domande sulle foreste della Francia e dei Vosgi a cura di Raymond Gabriel. Alle 17.30 concerto dei Forest Mecanic, un duo ispirato dalla foresta.

Espanol :

En el marco de la conferencia de la Nuit des Forêts (Noche de los bosques): « Bajo el bosque, los humanos ». 10 preguntas sobre los bosques de Francia y los Vosgos por Raymond Gabriel. A continuación, a las 17.30 h, concierto de Forest Mecanic, dúo inspirado en el bosque.

