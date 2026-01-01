Conférence Sous l’impulsion de Rodin, la sculpture réinventée Salle du Pussoir fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Conférence Sous l’impulsion de Rodin, la sculpture réinventée

Sous l’impulsion de Rodin, la sculpture réinventée

Intervenant Bruno Dufour-Coppolani

Vendredi 30 janvier 2026 à 20 h 30

50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES

Tarif 5 euros .

Salle du Pussoir fidèle Rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 12 00 92 v.bourdintonerie@gmail.com

