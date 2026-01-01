Conférence Sous l’impulsion de Rodin, la sculpture réinventée Salle du Pussoir fidèle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Salle du Pussoir fidèle Rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30 22:00:00
2026-01-30
Sous l’impulsion de Rodin, la sculpture réinventée
Intervenant Bruno Dufour-Coppolani
Vendredi 30 janvier 2026 à 20 h 30
Salle du Pussoir fidèle
50800 VILLEDIEU-LES-POÊLES
Tarif 5 euros .
Salle du Pussoir fidèle Rue du Docteur Havard Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 63 12 00 92 v.bourdintonerie@gmail.com
