Chaque chapitre est accompagné de sa propre chanson originale, à écouter via un QR code.

Résultat une expérience augmentée qui mêle suspense et bande-son immersive.



À travers une histoire poignante, « Sous Ma Peau » interroge notre rapport à l’IA, au transhumanisme… et à ce qu’il reste d’humain quand la machine progresse plus vite que nous.



Une soirée pour découvrir ce roman augmenté, pour écouter quelques morceaux en live, pour échanger avec l’auteur et débattre ensemble.

La rencontre sera suivie d’un cocktail de l’amitié, avec séance de dédicace.



Conférence gratuite pour toutes et tous mais Inscription obligatoire ! .

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

