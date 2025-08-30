Conférence Souvenirs d’un enfant de Mousson Salle du Kiosque Mousson

Conférence Souvenirs d’un enfant de Mousson Salle du Kiosque Mousson samedi 30 août 2025.

Conférence Souvenirs d’un enfant de Mousson

Salle du Kiosque 3 rue du Général Searby Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-30 18:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Conférence suivie d’un verre de l’aimité à Mousson, samedi 30 août

Souvenirs d’un enfant de Mousson par Jean-Paul Sornette

Découvrez le récit d’une figure bien originale née à Mousson en 1948 son enfance, sa carrière, des images …

Entrée libreTout public

0 .

Salle du Kiosque 3 rue du Général Searby Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 00 27 11

English :

Lecture followed by a « verre de l’aimité » at Mousson, Saturday August 30

« Memories of a child of Mousson » by Jean-Paul Sornette

Discover the story of a very original figure born in Mousson in 1948: his childhood, his career, images …

Free admission

German :

Vortrag mit anschließendem « verre de l’aimité » in Mousson, Samstag, 30. August

« Souvenirs d’un enfant de Mousson » von Jean-Paul Sornette

Entdecken Sie die Erzählung einer sehr originellen Figur, die 1948 in Mousson geboren wurde: seine Kindheit, seine Karriere, Bilder …

Freier Eintritt

Italiano :

Conferenza seguita da un « verre de l’aimité » a Mousson, sabato 30 agosto

« Ricordi di un bambino di Mousson » di Jean-Paul Sornette

Scoprite la storia di una figura molto originale nata a Mousson nel 1948: la sua infanzia, la sua carriera, le immagini …

Ingresso libero

Espanol :

Conferencia seguida de una « verre de l’aimité » en Mousson, sábado 30 de agosto

« Recuerdos de un niño de Mousson » por Jean-Paul Sornette

Descubra la historia de una figura muy original nacida en Mousson en 1948: su infancia, su carrera, imágenes …

Entrada gratuita

L’événement Conférence Souvenirs d’un enfant de Mousson Mousson a été mis à jour le 2025-08-23 par OT PONT A MOUSSON