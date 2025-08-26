Conférence spéciale Kevin Pike Cinéma Le Cristal Aurillac

Conférence spéciale Kevin Pike

Cinéma Le Cristal 1 Pl. de la Paix Aurillac Cantal

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Film ‘Retour vers le futur »

Début : Mardi 2025-08-26 16:00:00

fin : 2025-08-26 22:00:00

2025-08-26

Participez à la conférence portée sur les effets spéciaux en compagnie de Kevin Pike. Accompagné d’un quiz, d’un visionnage de Retour vers le Futur introduit par ce dernier, mais aussi d’une exposition de la DeLorean devant le cinéma !

Cinéma Le Cristal 1 Pl. de la Paix Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 64 02 03 contact.aurillac@cinewest.fr

English :

Join Kevin Pike for a lecture on special effects. With a quiz, a screening of « Back to the Future » introduced by Kevin Pike, and an exhibition of the DeLorean in front of the cinema!

German :

Nehmen Sie an einem Vortrag über Spezialeffekte mit Kevin Pike teil. Außerdem gibt es ein Quiz, eine von Pike eingeführte Vorstellung von « Zurück in die Zukunft » und eine Ausstellung des DeLorean vor dem Kino

Italiano :

Unitevi a Kevin Pike per una conferenza sugli effetti speciali. Ci saranno anche un quiz, una proiezione di Ritorno al futuro introdotta da Kevin Pike e un’esposizione della DeLorean davanti al cinema!

Espanol :

Acompañe a Kevin Pike en una conferencia sobre efectos especiales. También habrá un concurso de preguntas y respuestas, una proyección de Regreso al futuro presentada por Kevin Pike y una exposición del DeLorean frente al cine

