CONFÉRENCE SPECTACLE AUTOUR DES GÉNÉRATIONS Salle polyvalente Frossay vendredi 10 octobre 2025.

Salle polyvalente Rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Et si on parlait « générations » ?

Thaïs HERBRETEAU vous embarque poru un voyage intergénérationnel percutant, mêlant humour et sèrieux.

Un moment qui fera résonner chaque génération !

Vendredi 10 octobre 19h

Sur inscription 02 40 39 88 50 residenceleseglantines@abse44.fr .

Salle polyvalente Rue du jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 88 50 residenceleseglantines@abse44.fr

