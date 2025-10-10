CONFÉRENCE SPECTACLE AUTOUR DES GÉNÉRATIONS Salle polyvalente Frossay
CONFÉRENCE SPECTACLE AUTOUR DES GÉNÉRATIONS Salle polyvalente Frossay vendredi 10 octobre 2025.
Salle polyvalente Rue du jaunais Frossay Loire-Atlantique
Et si on parlait « générations » ?
Thaïs HERBRETEAU vous embarque poru un voyage intergénérationnel percutant, mêlant humour et sèrieux.
Un moment qui fera résonner chaque génération !
Vendredi 10 octobre 19h
Sur inscription 02 40 39 88 50 residenceleseglantines@abse44.fr .
