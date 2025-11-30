Conférence-spectacle Chenereilles
Conférence-spectacle Chenereilles dimanche 30 novembre 2025.
Conférence-spectacle
Eglise Chenereilles Haute-Loire
Début : Dimanche 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Saint François-régis apôtre du Velay et du Vivarais. Un programme fascinant…et un spectacle unique qui, durant 1h30, qui vous fera comprendre comment Jean-François Régis est devenu un saint !
Au profit d’Avenir Madagascar.
Eglise Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Saint François-régis, apostle of Velay and Vivarais. A fascinating program…and a unique 1h30 show that will help you understand how Jean-François Régis became a saint!
In aid of Avenir Madagascar.
German :
Der heilige Franziskus-Regis Apostel des Velay und des Vivarais. Ein faszinierendes Programm…und ein einzigartiges Schauspiel, das Ihnen während 1,5 Stunden verdeutlicht, wie Jean-François Régis zu einem Heiligen wurde!
Zugunsten von Avenir Madagascar.
Italiano :
Saint François-régis, apostolo del Velay e del Vivarais. Un programma affascinante… e uno spettacolo unico che, per 1 ora e 30 minuti, vi farà capire come Jean-François Régis è diventato santo!
A favore di Avenir Madagascar.
Espanol :
Saint François-régis, apóstol del Velay y de Vivarais. Es un programa fascinante… y un espectáculo único que, durante 1 hora y 30 minutos, le ayudará a comprender ¡cómo Jean-François Régis se convirtió en santo!
A beneficio de Avenir Madagascar.
