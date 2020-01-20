Conférence-spectacle DANEMARK Amiens

Conférence-spectacle DANEMARK Amiens mardi 20 janvier 2026.

Conférence-spectacle DANEMARK

8 Rue des Majots Amiens Somme

Un spectacle ethnographique sur le bonheur | Superamas

> Création à La MTA

> Spectacle-conférence

Le travail du collectif artistique Superamas joue de la frontière entre le vrai et le faux pour mener une réflexion critique de notre environnement sociopolitique contemporain. Après l’enquête journalistique Bunker présentée en mars dernier, découvrez à La MTA la nouvelle création des Superamas DANEMARK, un spectacle ethnographique sur le bonheur.

Ils sont austères et réservés. Leur pays est gris et humide. Ils se nourrissent de harengs et de pain noir. Et pourtant ils sont le peuple le plus heureux au monde. Mais bon sang, comment font-ils ? Quel est donc le secret des Danois ? Que savons-nous du Danemark si ce n’est qu’il est entièrement fabriqué en Lego et qu’il est peuplé pour moitié de Vikings, pour moitié de petites sirènes ? Qu’est-ce qu’Anne Hidalgo en retient en dehors des pistes cyclables ? Et Gabriel Attal, à part le salaire des enseignants ? Ou Éric Ciotti, en dehors du charme des camps de rétention pour étrangers ? Qu’en savons-nous vraiment ? Ikke meget, faktisk pas grand-chose, en fait.

Superamas a décidé de combler cette lacune. Au terme d’une enquête de terrain qui a conduit l’un de ses membres à s’intégrer dans le pays, le collectif artistique présente pour la première fois un spectacle qui éclairera enfin les raisons du miracle danois . Au-delà des idées préconçues, DANEMARK, un spectacle ethnographique sur le bonheur répondra à toutes les questions que nous nous posons sur ce pays mystérieux. Ainsi qu’à celles que nous ne nous posons pas. Le bonheur ne dépend pas uniquement de la responsabilité de chacun. C’est aussi et peut-être avant tout un choix de société. Skål !

• Mar. 20 janv. à 20h

• Mer. 21 janv. à 20h

• Jeu. 22 janv. à 19h30*

• Ven. 23 janv. à 20h

*Rencontre à l’issue du spectacle

> Durée estimée 1h | Tarifs entre 5€ et 17,50€

> À La MTA 8, rue des Majots, Amiens

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

An ethnographic show about happiness | Superamas

> Creation at La MTA

> Conference show

The work of the Superamas artistic collective plays with the boundary between the true and the false to reflect critically on our contemporary socio-political environment. After the journalistic investigation Bunker presented last March, discover at La MTA the new creation of Superamas: DANEMARK, an ethnographic show about happiness.

They are austere and reserved. Their country is gray and humid. Their diet is herring and black bread. And yet they are the happiest people in the world. But how on earth do they do it? What is the secret of the Danes? What do we know about Denmark except that it’s made entirely of Lego, and that it’s populated half by Vikings, half by little mermaids? What does Anne Hidalgo have to say about it, apart from bike lanes? What about Gabriel Attal, apart from teacher salaries? Or Éric Ciotti, apart from the charm of the detention camps for foreigners? What do we really know? « Ikke meget, faktisk »: not much, really.

Superamas decided to fill this gap. Following a field study that led one of its members to integrate into the country, the artistic collective is presenting for the first time a show that will finally shed some light on the reasons behind the « Danish miracle ». Beyond preconceived ideas, DENMARK, an ethnographic show on happiness will answer all the questions we have about this mysterious country. As well as those we don’t ask ourselves. Happiness is not just a matter of individual responsibility. It is also and perhaps above all a social choice. « Skål!

? Tue. Jan. 20, 8pm

? Wed. jan. 21 at 8pm

? Thu. jan. 22 at 7:30pm*

? Fri. Jan. 23 at 8pm

*Meeting after the show

> Estimated running time: 1h | Prices from 5? to 17.50?

> At La MTA 8, rue des Majots, Amiens

German :

Eine ethnografische Show über das Glück | Superamas

> Uraufführung in La MTA

> Spektakel mit Vortrag

Die Arbeit des Künstlerkollektivs Superamas spielt mit der Grenze zwischen wahr und falsch, um eine kritische Reflexion über unser zeitgenössisches soziopolitisches Umfeld anzustellen. Nach der journalistischen Untersuchung Bunker, die im vergangenen März vorgestellt wurde, entdecken Sie in La MTA die neue Kreation der Superamas: DANEMARK, ein ethnographisches Spektakel über das Glück.

Sie sind streng und zurückhaltend. Ihr Land ist grau und feucht. Sie ernähren sich von Heringen und Schwarzbrot. Und doch sind sie das glücklichste Volk der Welt. Aber wie zum Teufel machen sie das? Was ist das Geheimnis der Dänen? Was wissen wir über Dänemark, außer dass es komplett aus Lego hergestellt wird und zur Hälfte von Wikingern und zur Hälfte von kleinen Meerjungfrauen bewohnt wird? Was hält Anne Hidalgo davon, abgesehen von den Fahrradwegen? Was ist mit Gabriel Attal, abgesehen von den Lehrergehältern? Oder Éric Ciotti, abgesehen vom Charme der Auffanglager für Ausländer? Was wissen wir wirklich? « Ikke meget, faktisk »: eigentlich nicht viel.

Superamas hat beschlossen, diese Lücke zu schließen. Nach einer Feldforschung, die dazu führte, dass sich eines ihrer Mitglieder in das Land integrierte, präsentiert das Künstlerkollektiv zum ersten Mal eine Aufführung, die endlich die Gründe für das « dänische Wunder » beleuchten wird. Jenseits aller vorgefassten Meinungen wird DANEMARK, eine ethnografische Show über das Glück alle Fragen beantworten, die wir uns über dieses mysteriöse Land stellen. Und auch auf die, die wir uns nicht stellen. Glück hängt nicht nur von der Verantwortung des Einzelnen ab. Es ist auch und vielleicht vor allem eine Entscheidung der Gesellschaft. « Skål! »

? Di. 20 Jan. um 20 Uhr

? Mi. 21. Jan. um 20 Uhr

? Do. 22. Jan. um 19:30 Uhr

? Fr. 23. Jan. um 20 Uhr

*Treffen im Anschluss an die Aufführung

> Geschätzte Dauer: 1 Stunde | Preise zwischen 5? und 17,50?

> In La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Italiano :

Uno spettacolo etnografico sulla felicità | Superamas

> Creazione a La MTA

> Conferenza spettacolo

Il lavoro del collettivo artistico Superamas gioca con il confine tra il vero e il falso per riflettere criticamente sul nostro ambiente socio-politico contemporaneo. Dopo l’inchiesta giornalistica Bunker presentata lo scorso marzo, scoprite la nuova creazione di Superamas a La MTA: DANEMARK, uno spettacolo etnografico sulla felicità.

Sono austeri e riservati. Il loro paese è grigio e umido. Mangiano aringhe e pane nero. Eppure sono il popolo più felice del mondo. Ma come fanno? Qual è il segreto dei danesi? Cosa sappiamo della Danimarca, a parte il fatto che è fatta interamente di Lego ed è popolata per metà da vichinghi e per metà da sirenette? Cosa ha da dire Anne Hidalgo, a parte le piste ciclabili? E Gabriel Attal, a parte gli stipendi degli insegnanti? O Éric Ciotti, a parte il fascino dei campi di detenzione per stranieri? Cosa sappiamo veramente? « Ikke meget, faktisk »: non molto, in effetti.

Superamas ha deciso di colmare questa lacuna. A seguito di uno studio sul campo che ha portato uno dei suoi membri a integrarsi nel Paese, il collettivo artistico presenta per la prima volta uno spettacolo che farà finalmente luce sulle ragioni del « miracolo danese ». Al di là delle idee preconcette, DANIMARCA, uno spettacolo etnografico sulla felicità risponderà a tutte le domande che abbiamo su questo misterioso Paese. E a quelle che non abbiamo. La felicità non è solo una questione di responsabilità individuale. È anche e forse soprattutto una scelta della società. « Skål!

? Mar. 20 gennaio alle 20.00

? Mer. 21 gennaio alle 20:00

? Gio. 22 gennaio alle 19:30*

? Venerdì 23 gennaio alle 20:00

*Incontro dopo lo spettacolo

> Durata prevista: 1 ora | Prezzi: da 5 a 17,50?

> Presso La MTA 8, rue des Majots, Amiens

Espanol :

Un espectáculo etnográfico sobre la felicidad | Superamas

> Creación en La MTA

> Espectáculo conferencia

El trabajo del colectivo artístico Superamas juega con la frontera entre lo verdadero y lo falso para reflexionar de forma crítica sobre nuestro entorno sociopolítico contemporáneo. Tras la investigación periodística Bunker presentada el pasado mes de marzo, descubra la nueva creación de Superamas en La MTA: DANEMARK, un espectáculo etnográfico sobre la felicidad.

Son austeros y reservados. Su país es gris y húmedo. Comen arenques y pan negro. Y, sin embargo, son las personas más felices del mundo. Pero, ¿cómo lo consiguen? ¿Cuál es el secreto de los daneses? ¿Qué sabemos de Dinamarca aparte de que está hecha de Lego y poblada mitad por vikingos y mitad por sirenitas? ¿Qué dice de ella Anne Hidalgo, aparte de los carriles bici? ¿Y Gabriel Attal, aparte de los sueldos de los profesores? ¿O Éric Ciotti, aparte del encanto de los campos de detención para extranjeros? ¿Qué sabemos realmente? « Ikke meget, faktisk »: no mucho, de hecho.

Superamas ha decidido colmar esta laguna. Tras un estudio de campo que llevó a uno de sus miembros a integrarse en el país, el colectivo artístico presenta por primera vez un espectáculo que arrojará por fin algo de luz sobre las razones del « milagro danés ». Más allá de las ideas preconcebidas, DINAMARCA, un espectáculo etnográfico sobre la felicidad responderá a todas las preguntas que nos hacemos sobre este misterioso país. Y también a las que no nos hacemos. La felicidad no es sólo una cuestión de responsabilidad individual. Es también -y quizás sobre todo- una elección de la sociedad. « ¡Skål!

? Mar. 20 Ene. a las 20h

? Mié. 21 enero a las 20.00 h

? Jue. 22 ene. a las 19:30*

? Vie. 23 ene. a las 20:00

*Reunión después del espectáculo

> Duración estimada: 1 hora | Precios: de 5? a 17.50?

> En La MTA 8, rue des Majots, Amiens

